Quagliarella ritorno al Napoli: ipotesi da Genova, può anche ritirarsi

Il ritorno di Fabio Quagliarella al Napoli è un’ipotesi di mercato che viene lanciata da Genova, un rinforzo low cost per Spalletti. Il Napoli in questo momento ha un problema non da poco in attacco: non c’è Osimhen ed il recupero completo dell’attaccante nigeriano non è ancora ben definito. Il peggio è passato ma Osimhen deve ancora fare i conti col Covid, poi dovrà superare l’ultima visita di controllo per l’operazione allo zigomo, per ritornare alla piena attività agonistica. Inoltre c’è la possibilità che Insigne venga ceduto al Toronto già a gennaio. Insomma il reparto d’attacco del Napoli è in subbuglio e Quagliarella potrebbe essere una novità a basso costo per Spalletti.

Quagliarella-Napoli: le possibilità

Da Genova il Secolo XIX parla di questa possibilità, ma che viene comunque messa tra le ipotesi. Il giocatore sta pensando alla prossima sfida col Cagliari, ma anche al suo futuro. All’età di 39 anni a fine stagione potrebbe pensare anche ad un ritiro, magari rientrando nei quadri dirigenziali doriani, oppure continuare a giocare, dato che si sente bene fisicamente. Sullo sfondo per Quagliarella resta l’ipotesi di un ritorno al Napoli, che per ora ha scarse possibilità di concretizzarsi. Le vie del mercato sono però molto complesse, quindi non è detto che la trattativa non possa accendersi da un momento all’altro. Anche perché Quagliarella non ha mai nascosto il suo amore per la maglia azzurra. Il giocatore è andato via per cause che non sono dipese da lui e un colpo di coda di carriera con la maglia della sua città potrebbe essere un sogno da realizzare.