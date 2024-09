Ferrara contro Osimhen: “Le sue dichiarazioni ai tifosi del Galatasaray sono solo pagliacciate”

Il giornalista accusa Victor Osimhen di illudere i tifosi del Galatasaray con promesse che potrebbero rivelarsi effimere.

Victor Osimhen, recentemente trasferitosi in prestito al Galatasaray, è al centro di polemiche e discussioni nel mondo del calcio. L’attaccante nigeriano ha attirato l’attenzione non solo per il suo talento, ma anche per le sue dichiarazioni entusiastiche sul club turco. Tuttavia, le sue parole non sono passate inosservate a Napoli e hanno suscitato reazioni contrastanti.

Osimhen, al suo arrivo a Istanbul, ha elogiato il Galatasaray e i suoi tifosi, esprimendo il suo entusiasmo per la nuova avventura. “Quando ho sentito dell’interesse del Galatasaray – ha dichiarato – è stata una decisione facile per me. Sapevo quanto fosse grande il Galatasaray e quanto fosse un club familiare. Ha una base di tifosi incredibile”. L’attaccante ha anche sottolineato quanto fosse stato toccato dall’accoglienza calorosa dei tifosi all’aeroporto e ha promesso di dare il massimo per il club.

Tuttavia, le parole di Osimhen hanno sollevato delle critiche. Liberato Ferrara, noto giornalista e opinionista, ha espresso il suo scetticismo riguardo alla sincerità delle dichiarazioni dell’attaccante. Intervistato da Radio CRC, Ferrara ha affermato: “Oggi Osimhen è secondo solo ad Haaland. La lezione che ha avuto in questi giorni, però, è stata importante: parliamo di un ragazzo che farà 26 anni a dicembre e che si ritrova in prestito in Turchia… Victor sta illudendo i tifosi del Galatasaray, dichiarando amore ad una piazza che lascerà tra meno di un anno dopo il prestito? Sono delle pagliacciate: io non farei più delle interviste ai calciatori”.