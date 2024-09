Napoli Calciomercato 2024: Nuovi Acquisti e Formazioni Possibili con Antonio Conte

Scopri i nuovi acquisti del Napoli nel calciomercato 2024 e le formazioni di Antonio Conte: analisi, tattiche e possibili moduli.

Il calciomercato estivo 2024 del Napoli si è chiuso con diversi colpi di mercato che promettono di rivoluzionare la squadra sotto la guida di Antonio Conte. Negli ultimi giorni di mercato, il Napoli ha concluso con successo l’acquisto di David Neres, Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay. Questi nuovi innesti si aggiungono a Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, oltre al ritorno di Elia Caprile come vice di Alex Meret.

Antonio Conte e le Nuove Formazioni del Napoli

Antonio Conte è pronto a cambiare strategia per adattare la squadra ai nuovi acquisti, adottando possibili variazioni tattiche. Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe utilizzare due diverse formazioni basate sul modulo 3-4-2-1.

Formazione 1 del Napoli con Nuovi Acquisti:

Portiere : Meret

: Meret Difesa : Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno

: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Centrocampo : Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera

: Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera Attacco: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Formazione 2 del Napoli con Nuovi Acquisti:

Portiere : Meret

: Meret Difesa : Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno

: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Centrocampo : Mazzocchi, McTominay, Gilmour, Olivera

: Mazzocchi, McTominay, Gilmour, Olivera Attacco: Neres, Kvaratskhelia, Lukaku

Napoli: Problemi Difensivi e Possibili Soluzioni

Secondo Antonio Conte, la difesa a 3 del Napoli potrebbe avere alcune lacune, soprattutto per quanto riguarda l’esterno e il centrale difensivo di sinistra. Non a caso, c’è stato un tentativo di acquisire Mario Hermoso per rinforzare la squadra.

Possibile Cambio di Modulo: Passaggio al 4-3-3

Conte potrebbe considerare un cambio di modulo nel corso della stagione, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3, soprattutto quando il Napoli troverà una maggiore stabilità in fase difensiva. Ecco una possibile formazione del Napoli con il modulo 4-3-3:

Portiere : Meret

: Meret Difensori : Di Lorenzo (o Mazzocchi), Rrahmani, Buongiorno (o Rafa Marin), Spinazzola (o Olivera, Zerbin)

: Di Lorenzo (o Mazzocchi), Rrahmani, Buongiorno (o Rafa Marin), Spinazzola (o Olivera, Zerbin) Centrocampisti : Lobotka (regista), McTominay, Anguissa (con Billy Gilmour e Folorunsho come alternative)

: Lobotka (regista), McTominay, Anguissa (con Billy Gilmour e Folorunsho come alternative) Attaccanti: Neres (o Politano), Kvaratskhelia (o Ngonge), Lukaku (o Simeone) con Raspadori come opzione tattica.

Prospettive Future del Napoli con i Nuovi Acquisti di Conte

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una stagione di rivoluzione tattica, con nuovi giocatori pronti a fare la differenza. Le diverse opzioni di formazione, combinate con la flessibilità di modulo, rendono la squadra una delle più interessanti da seguire nel campionato 2024.