Conte alle prese con nuove soluzioni tattiche per il suo Napoli: due nuovi moduli da provare

La sosta per le nazionali offre a Conte l’opportunità di testare nuove soluzioni tattiche e un nuovo ruolo per Folorunsho.

Con la pausa per le nazionali che offre un’insolita opportunità di riflessione, Antonio Conte potrebbe essere pronto a rinnovare il Napoli con cambiamenti tattici significativi. I giorni di sosta stanno dando al tecnico pugliese il tempo necessario per considerare nuove soluzioni strategiche che potrebbero anche includere il centrocampista Michael Folorunsho.

Folorunsho, reintegrato in rosa dopo il termine del mercato estivo e con trasferimenti a Atalanta e Lazio sfumati, ha deciso di restare a Napoli, determinato a conquistare un posto nella squadra. L’assenza di partite di campionato ha permesso a Conte di esplorare diverse opzioni tattiche e di rivedere il suo piano di gioco.

Le speculazioni su una possibile modifica della formazione si fanno sempre più concrete. Conte potrebbe optare per un modulo più solido e difensivo, come il 4-2-3-1, al posto del tradizionale 4-3-3. Questa ipotesi è supportata dalla considerazione che Lobotka e Anguissa, pur essendo elementi di qualità, non sono specialisti nella fase di interdizione. Un centrocampo più folto potrebbe garantire una maggiore protezione alla difesa, e due esterni offensivi dietro a Lukaku potrebbero rappresentare una soluzione interessante.

Come ha rivelato il giornalista Dario Sarnataro ai microfoni di Radio Marte, Conte sta puntando sul rafforzamento del collettivo piuttosto che su individualità singole: “Conte è stato chiaro nel non voler reintegrare Osimhen, puntando molto sul principio di gruppo. Il 4-2-3-1 potrebbe essere una possibilità, considerando che i nostri attuali centrocampisti non sono interdittori classici. Potrebbe essere interessante vedere Folorunsho in un ruolo avanzato, come falso trequartista.”