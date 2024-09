Iannicelli: “Di Lorenzo preoccupa con i suoi svarioni. Osimhen al Galatasaray non era la scelta ideale”

Il giornalista analizza le prestazioni dell’Italia, tra cui quella di Di Lorenzo, e critica il prestito di Victor Osimhen.

Nel corso della pausa dei campionati, Peppe Iannicelli ha offerto un’analisi approfondita dei recenti eventi calcistici, commentando in particolare la prestazione dell’Italia contro la Francia e la situazione di Victor Osimhen. Intervistato ai microfoni di Radio Marte, il noto giornalista partenopeo ha espresso preoccupazioni sui recenti sviluppi, offrendo spunti di riflessione su temi caldi del calcio internazionale.

Italia: la vittoria su Francia e le preoccupazioni su Di Lorenzo

Nella recente sfida di Nations League, l’Italia ha ottenuto una vittoria significativa contro la Francia, imponendosi con un netto 1-3 a Parigi. Tuttavia, nonostante il risultato positivo, ci sono stati dei momenti critici da analizzare. Giovanni Di Lorenzo, difensore azzurro, ha avuto un ruolo controverso nell’azione che ha portato al vantaggio dei padroni di casa. Iannicelli ha commentato: “La prova di Di Lorenzo è stata segnata da uno svarione difensivo particolarmente preoccupante. Anche se la squadra ha vinto, queste lacune non possono passare inosservate”.

D’altra parte, Iannicelli ha elogiato la performance di Giacomo Raspadori, che ha siglato un gol importante, e di Alessandro Buongiorno, il quale ha dato un buon contributo dopo essere subentrato nella ripresa al posto di Riccardo Calafiori. “Buongiorno e Raspadori hanno mostrato grande qualità e potrebbero essere elementi chiave per il futuro della Nazionale”, ha aggiunto il giornalista.

Osimhen al Galatasaray: una mossa non ottimale?

Passando al mercato, Iannicelli ha commentato anche il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Il bomber nigeriano, che ha lasciato il Napoli per accasarsi in Turchia, ha trovato una nuova sistemazione per una stagione. Tuttavia, il giornalista ha espresso qualche riserva sulla scelta: “Il prestito al Galatasaray è una soluzione ponte, ma non credo fosse la migliore possibile. È una decisione che si è resa necessaria date le circostanze e l’impasse che si era creato, ma sicuramente non era l’opzione ottimale”.