Durante esalta De Laurentiis: “Chapeau presidente, un gran mercato. Il Napoli può competere con l’Inter”

L’esperto di calcio internazionale ha elogiato l’investimento di De Laurentiis, prevedendo una stagione competitiva per il Napoli.

Nel mondo del calcio, poche cose sono più apprezzate di una valutazione esperta e informata sul mercato dei trasferimenti. Sabatino Durante, noto esperto di calcio internazionale, ha recentemente elogiato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la sua strategia di mercato. Le dichiarazioni di Durante, rilasciate ai microfoni di Radio Marte, hanno catturato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

“Non possiamo che togliere il cappello davanti a De Laurentiis,” ha esordito Durante. “Molti dicevano che non fosse disposto a spendere, e invece ha dimostrato il contrario con il mercato che ha condotto. Ha investito molto e ha rafforzato notevolmente la squadra,” ha sottolineato l’esperto, che ha una lunga carriera come procuratore e dirigente sportivo.

Durante ha anche messo in luce quanto il Napoli abbia speso in questa finestra di mercato. “Il Napoli è tra le squadre che hanno investito di più in assoluto,” ha detto. “Conte deve decidere rapidamente quale sia il sistema di gioco più adatto alla nuova rosa. Se trova la giusta alchimia in fretta, il Napoli può davvero lottare per i primi posti. Tuttavia, se il processo di amalgama impiega troppo tempo, sarà difficile per loro inseguire.”

La domanda che molti si pongono è se il Napoli possa davvero competere con l’Inter, considerata una delle squadre più forti del campionato. Durante non ha avuto dubbi: “Può sicuramente giocarsela anche con l’Inter. Non sempre il campione più forte vince. L’Inter è tecnicamente la squadra più forte da anni, anche quando il Napoli ha vinto il campionato. Ma il calcio è imprevedibile e ogni stagione può riservare sorprese.”