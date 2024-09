McTominay-Gilmour e il ritorno di Folorunsho: Conte cambia il centrocampo del Napoli

McTominay-Gilmour e il reintegro di Folorunsho cambiano le gerarchie del Napoli. Anguissa e Lobotka non più intoccabili

Il centrocampo del Napoli si prepara a una metamorfosi. Con l’arrivo di McTominay e Gilmour, e il reintegro di Folorunsho, Antonio Conte si trova di fronte a nuove e intriganti opzioni tattiche.

Il centrocampo azzurro finora

In questo avvio di Serie A, Conte ha schierato il Napoli con un 3-4-2-1, affidando le chiavi del centrocampo a Lobotka e Anguissa. Dopo il passo falso di Verona, gli azzurri hanno conquistato 6 punti contro Bologna e Parma, con Anguissa decisivo nell’ultima vittoria.

McTominay e Gilmour: gli scozzesi scalpitano

I nuovi acquisti non vedono l’ora di mettersi in mostra. Nella recente sfida tra Scozia e Polonia, entrambi hanno trovato la via del gol, mandando un chiaro messaggio a Conte. McTominay, in particolare, sembra incarnare l’identikit del centrocampista ideale per il tecnico leccese.

Il ritorno di Folorunsho

L’estate turbolenta di Folorunsho si è conclusa con la permanenza in azzurro. Nonostante il forte interesse della Lazio, il centrocampista è rimasto e Conte lo ha reintegrato ufficialmente in squadra. La sua versatilità potrebbe rivelarsi preziosa.

Le nuove opzioni tattiche

Con questo centrocampo di lusso, Conte potrebbe optare per un cambio di modulo. Un centrocampo a tre non è da escludere, con Folorunsho che potrebbe anche agire da trequartista alle spalle di Lukaku.

Le nuove gerarchie

Come cambierà il Napoli? McTominay sembra il predestinato di Conte. Fisicità e inserimenti, potrebbe essere lui il nuovo padrone del centrocampo azzurro. Gilmour dovrà sudare per soffiare il posto a Lobotka, ma le qualità non mancano.

Anguissa rischia di perdere posizioni. Il camerunese, decisivo contro il Parma, potrebbe diventare un’alternativa di lusso. Stesso discorso per Folorunsho, jolly tuttofare a disposizione di Conte.

Insomma, il Napoli ha un centrocampo da scudetto. Conte ha l’imbarazzo della scelta. E i tifosi sognano: con questa abbondanza di qualità, l’obiettivo tricolore non è più un’utopia.