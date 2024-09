Gilmour e McTominay a Segno: I Nuovi Acquisti del Napoli Brillano in – VIDEO

Billy Gilmour e Scott McTominay, neo acquisti del Napoli, protagonisti nella rimonta della Scozia contro la Polonia in Nations League. Conte può sorridere per le prestazioni dei suoi nuovi centrocampisti.

I tifosi del Napoli hanno seguito con grande interesse la sfida di Nations League tra Scozia e Polonia, con i nuovi acquisti azzurri grandi protagonisti del match. Sotto di due reti, la nazionale scozzese ha agguantato il pareggio grazie alle reti di Billy Gilmour e Scott McTominay.

Gilmour: Primo Gol con la Scozia da Nuovo Giocatore del Napoli

Al 46° minuto, Billy Gilmour ha acceso la scintilla della rimonta scozzese. Il neo centrocampista del Napoli ha trovato la rete con un preciso tiro di destro da centro area, non lasciando scampo al portiere polacco. Questa marcatura rappresenta un ottimo biglietto da visita per il 23enne, in attesa del suo esordio in maglia azzurra.

La conclusione di Gilmour nell’area piccola ha permesso alla Scozia di accorciare le distanze dopo un avvio di partita difficile. Sicuramente Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, avrà apprezzato a distanza la prestazione del suo nuovo acquisto.

McTominay Completa la Rimonta: Doppia Gioia per il Napoli

La serata magica per i nuovi acquisti del Napoli si è completata al 76° minuto, quando Scott McTominay ha siglato la rete del pareggio. L’ex Manchester United, dopo aver visto annullare una sua precedente marcatura, è riuscito a trovare il gol con una zampata vincente nell’area piccola.

La doppietta dei centrocampisti partenopei ha permesso alla Scozia di rimontare dallo 0-2 al 2-2, dimostrando carattere e qualità. Una prestazione che farà sicuramente sorridere Antonio Conte, ansioso di poter contare su questi due talenti nel suo nuovo progetto napoletano.

Conte può Sorridere: Nuovi Acquisti Subito Protagonisti

Le prestazioni di Gilmour e McTominay in nazionale rappresentano un ottimo segnale per il Napoli e per il suo nuovo allenatore. I due centrocampisti hanno dimostrato di essere già in buona forma e pronti a fare la differenza, caratteristiche che saranno fondamentali per le ambizioni degli azzurri nella prossima stagione.

I tifosi del Napoli possono guardare con ottimismo al futuro, sapendo che i nuovi acquisti stanno già dimostrando il loro valore sul palcoscenico internazionale.

I tifosi del Napoli possono guardare con ottimismo al futuro, sapendo che i nuovi acquisti stanno già dimostrando il loro valore sul palcoscenico internazionale.