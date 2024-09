McTominay e Gilmour titolari in Scozia-Polonia: Napoli in vetrina in Nations League

McTominay e Gilmour guidano il centrocampo scozzese nell’esordio contro la Polonia. Riflettori puntati su Glasgow per la prima di Nations League

Serata di gala per il Napoli in Nations League. Scott McTominay e Billy Gilmour, i due colpi di mercato degli azzurri, partiranno titolari nel match tra Scozia e Polonia, in programma stasera alle 20:45 all’Hampden Park di Glasgow.

Il CT Clarke punta forte sui due centrocampisti per il debutto nella competizione. Una vetrina importante per i nuovi gioielli del Napoli, che potranno mostrare le loro qualità in un contesto internazionale.

La sfida Scozia-Polonia si inserisce in un ricco programma di Nations League. Alle 18 apre le danze Azerbaigian-Svezia, mentre alle 20:45 scenderanno in campo big come Spagna, Portogallo e Croazia.

Purtroppo, i tifosi italiani non potranno godersi lo spettacolo in TV. Nessuna emittente nostrana ha acquistato i diritti del torneo, ad eccezione delle partite dell’Italia che andranno in onda su Rai 1.

Per gli appassionati del Napoli, però, sarà comunque una serata da seguire con attenzione. Le prestazioni di McTominay e Gilmour potrebbero dare indicazioni preziose su ciò che Antonio Conte potrà aspettarsi dai suoi nuovi acquisti nella stagione appena iniziata.

La Nations League si conferma così un palcoscenico di primo piano, dove i talenti del calcio europeo si mettono in mostra. E stasera, a Glasgow, i riflettori saranno puntati sui due nuovi beniamini del Maradona.