Osimhen-Galatasaray, Pedullà: “Trattato come un pacco da spedire e dato via in prestito… Calenda perdente”

Il noto giornalista di calciomercato torna sulla vicenda relativa al trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray.

Nel mondo del calciomercato, pochi trasferimenti hanno catturato l’attenzione come quello di Victor Osimhen al Galatasaray. Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha recentemente commentato l’affare, rivelando che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il vero perdente della trattativa è l’agente del calciatore, Roberto Calenda.

Un trasferimento andato contro le aspettative di De Laurentiis

Il trasferimento di Victor Osimhen, attaccante nigeriano di grande talento, dal Napoli al Galatasaray ha scatenato molte discussioni. Seppur il calciatore abbia trovato una nuova squadra, il trasferimento non è avvenuto secondo le aspettative iniziali di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Il dirigente partenopeo aveva previsto di cedere Osimhen per una cifra superiore ai cento milioni di euro, ma il valore del trasferimento non ha raggiunto tali livelli, e le aspettative finanziarie non sono state soddisfatte.

Osimhen, che aveva manifestato il desiderio di trasferirsi in Premier League o in un campionato considerato più competitivo, ha invece trovato accoglienza in Turchia, con un trasferimento in prestito secco. Questo accordo, sebbene risolva la situazione immediata del calciatore, non è stato all’altezza delle sue ambizioni di giocare in un campionato di primo piano.

Il commento di Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha espresso il suo parere su SportItalia, puntando il dito verso l’agente di Osimhen. Secondo Pedullà, il vero sconfitto di tutta la vicenda è proprio l’agente del calciatore. L’agente, infatti, aveva criticato apertamente la possibilità di un trasferimento “in prestito” e aveva dichiarato con forza che Osimhen non era un “pacco da spedire”. Tuttavia, il trasferimento effettivo si è concretizzato con la formula del prestito secco e in un campionato che non rientra tra i top in Europa, dimostrando come le sue previsioni e speranze non si siano realizzate:

“Il grande sconfitto di tutta questa vicenda è l’agente del calciatore. Aveva scritto in un post che Osimhen non è un pacco da spedire ed era contrario anche al prestito. Osimhen è approdato invece in un campionato di non primissima fascia e con la formula del prestito secco…”.