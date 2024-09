Cagliari-Napoli, Conte alle prese con la fascia destra: Politano o Neres? Ecco chi gioca

Conte sembra orientato a schierare Politano sulla fascia destra contro il Cagliari, mantenendo Neres come riserva.

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali con la sfida impegnativa contro il Cagliari. Antonio Conte, tecnico degli azzurri, sta preparando con attenzione la partita, ma il vero interrogativo è chi sarà schierato sulla fascia destra in attacco: Neres o Politano?

La trasferta in Sardegna non sarà una passeggiata. Il Cagliari di Davide Nicola si è dimostrato una squadra solida e motivata, con un’aggiunta di peso come Gianluca Gaetano, recentemente acquistato dai rossoblù. Gaetano, reduce da una stagione in cui non ha avuto molta visibilità a Napoli, è pronto a dimostrare il suo valore e a rendere difficile la vita alla sua ex squadra.

Nel Napoli, il tandem Kvaratskhelia-Lukaku sembra ormai una certezza, ma la fascia destra è ancora in bilico. Matteo Politano e David Neres sono i candidati principali per il ruolo. Politano, ex Inter, ha dimostrato in più occasioni di essere un giocatore affidabile e di qualità, in grado di garantire sia quantità che sostanza al gioco offensivo. Dall’altra parte, Neres, recentemente arrivato dal Benfica, ha avuto un impatto positivo nelle ultime apparizioni con i partenopei, risultando decisivo in entrambe le partite recenti.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, sembra che Conte abbia deciso di puntare su Politano per questa partita. La scelta sarebbe motivata dalla necessità di mantenere gli equilibri della squadra, dato che Neres deve ancora affinare alcuni aspetti del suo gioco, soprattutto in fase difensiva. Politano, con la sua esperienza e il suo contributo consolidato, appare più adatto a garantire la stabilità necessaria in un incontro di così alta importanza.