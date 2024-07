Trasferimento Osimhen-PSG: Calenda ancora a Parigi, vuole chiudere entro domenica. Il Napoli accetta pagamento dilazionato

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è ancora a Parigi: l’intenzione è quella di chiudere entro domenica.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il trasferimento di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain sembra avvicinarsi alla conclusione, con l’agente Roberto Calenda impegnato a Parigi per chiudere l’affare entro domenica. Il Napoli è pronto ad accettare l’offerta di 120 milioni di euro, da pagare a rate, secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa.

“Ci risulta che l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, sia ancora a Parigi perché vuole arrivare a definire tutto entro domenica, ovvero il giorno in cui terminerà il ritiro di Dimaro, in modo da ritrovare un gruppo senza Osimhen quando si andrà a Castel di Sangro”.

Trattativa vicina alla conclusione: le condizioni

Secondo le ultime informazioni, Osimhen continua ad allenarsi regolarmente a Dimaro, ma la sua partenza sembra ormai inevitabile. Il giornalista Giovanni Scotto ha confermato che Calenda è determinato a completare l’accordo entro la fine del ritiro del Napoli, per evitare complicazioni logistiche durante la preparazione estiva.

“Si stanno definendo gli ultimi dettagli”, ha dichiarato Scotto a Radio Marte, aggiungendo che “la negoziazione procede senza intoppi e siamo in attesa di sviluppi nei prossimi giorni”. La trattativa prevede un pagamento dilazionato della clausola rescissoria, con il Napoli che accetta di ricevere l’intera somma in più tranche.

Il cronista ha inoltre sottolineato l’importanza per Osimhen di rimanere concentrato durante questo periodo di incertezza contrattuale. “Il fatto che Osimhen si stia allenando significa due cose: la trattativa non è ancora chiusa e il calciatore, finché sarà di proprietà del Napoli, dovrà continuare a lavorare: è anche nel suo interesse farsi trovare pronto da chi riuscirà ad acquistarlo”.

Infine, sulla modalità di pagamento, si è appreso che il PSG preferisce dilazionare il pagamento dell’intera clausola, piuttosto che includere contropartite o sconti significativi. Questo approccio è stato recentemente adottato anche da altre squadre, come nel caso del Manchester United con Zirkzee. Ecco quanto si legge:

“Escluderei contropartite e forti sconti. La richiesta del PSG, accolta dal Napoli, è una dilazione della clausola. Anche il Manchester United, per prendere Zirkzee dal Bologna, ha chiesto di pagare in tre tranche una cifra per inferiore, 40 milioni. Tecnicamente, la clausola non verrà non si esercita, ma l’affare sarà impostato su una cessione ‘normale’ alla stessa cifra (120 milioni, nd.r.): si sta lavorando su questo, sulla modalità di pagamento e le tempistiche. C’è Chiavelli che si occupa di certe situazioni. Vedremo se domenica si chiuderà e se sabato Osimhen sarà coinvolto nell’amichevole col Mantova”.

Il Napoli spera di chiudere definitivamente la trattativa entro domenica, con la possibilità che Osimhen possa già essere escluso dall’amichevole contro il Mantova prevista per sabato.