Nuova Maglia per Maradona: oggi la presentazione, le ultime notizie

Il Napoli lancia la maglia ufficiale per celebrare Diego Armando Maradona, la casacca sarà svelata oggi 6 novembre 2021. A dare la notizia è il quotidiano Il Mattino. Già qualche settimana fa c’è stata una fuga di foto sui social con Lozano che indossava una maglia speciale per Maradona. Il Napoli ha anche chiesto al consiglio di Lega il permesso per indossare la nuova casacca firmata da Armani per onorare il fuoriclasse argentino. Ecco quanto scrive Il Mattino sulla nuova maglia del Napoli per Maradona.

Già da ieri sono comparsi alcuni messaggi subliminali sui canali social azzurri e oggi sarà il giorno in cui si scoprirà come sarà la maglietta che il club ha deciso di realizzare in omaggio a Maradona. Si tratta di una divisa speciale che i giocatori indosseranno in occasione della gara casalinga del prossimo 28 novembre contro la Lazio a Fuorigrotta e secondo le prime indiscrezioni dovrebbe raffigurare il volto del vecchio capitano Diego sulla parte anteriore.

Napoli, nuova maglia per Maradona: quando sarà indossata

Il Napoli svela oggi la nuova casacca per onorare Il Pibe de Oro ad un anno dalla sua morte. Maradona è morto il 25 novembre 2020. Gli azzurri hanno intenzione di utilizzare la nuova maglia Armani per la sfida Napoli-Lazio match della quattordicesima giornata di campionato che in programma il 28 novembre 2021 allo stadio dedicata al Pibe de Oro. Non è escluso che il Napoli possa indossare la maglia celebrativa per Maradona per tutto il mese di novembre. Prima della gara con la Lazio gli azzurri giocano con l’Inter il 21 novembre 2021 il Napoli e di seguito giocherà in Europa League il 24 novembre 2021 contro lo Spartak Mosca a Mosca, gara molto suggestiva proprio per un episodio legato a Maradona.