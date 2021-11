Maglia in onore di Maradona: richiesta alla Lega da parte del Napoli

Il Napoli ha chiesto alla Lega di poter giocare con una maglia speciale in onore di Diego Armando Maradona nel mese della sua morte. La notizie viene lanciata dal Corriere del Mezzogiorno che conferma la fuga di foto che c’è stata qualche giorno fa. Sui social, infatti, è apparsa un’immagine con Lozano che indossa una maglia del Napoli celebrativa per Diego Armando Maradona. Secondo quanto scrive il quotidiano la SSCN ha chiesto alla lega di poter indossare la maglia speciale per il Pibe de Oro per tutto il mese di novembre. Questo per celebrare il fuoriclasse argentino un anno dopo la sua scomparsa avvenuta il 25 novembre del 2020.

La risposta dovrà arrivare dal Consiglio di Lega, poi la maglia del Napoli per Maradona potrà essere indossata dalla formazione partenopea. L’iniziativa è stata contestata da Diego Armando Maradona Junior, che sui social ha scritto che la famiglia non ha autorizzato la grafica della nuova casacca del Napoli per il campione argentino. La richiesta da parte del Napoli, secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, è partita. Quindi non resta altro da fare che attendere e capire quando sarà svelata la nuova maglia che gli azzurri porteranno sul terreno di gioco per celebrare Maradona.

Napoli molto attivo dal punto di vista del marketing e le maglie. Per Halloween la SSCN in collaborazione Armani ha prodotto una maglia speciale in edizione limitata. La società partenopea da questo punto di vista è cresciuta molto e sta mettendo in campo diverse iniziative.