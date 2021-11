Gazzetta – Napoli-Verona, recupero Insigne: “Bisogna andarci cauti”

Napoli-Verona con il dubbio di formazione legato a Lorenzo Insigne in dubbio per la dodicesima giornata di Serie A. Il capitano del Napoli è rimasto in panchina durante la sfida con la Salernitana. Spalletti non lo ha voluto rischiare poiché sentiva ancora dolore. Insigne si era messo a disposizione della squadra e del tecnico, come svelato da Spalletti in conferenza stampa, ma lo staff medico in accordo con l’allenatore non hanno voluto rischiarlo. Poi il capitano del Napoli non è partito nemmeno per la trasferta di Varsavia. Match di Europa League durante il quale sono mancati anche Osimhen e Fabian Ruiz che provano a recuperare per Verona.

Il recupero di Ounas permette a Spalletti di avere una soluzione in più se Insigne dovesse mancare in Napoli-Verona, ma è chiaro che riuscire ad avere il capitano per la sfida con i veneti sarebbe un’ottima notizia. Insigne è il regista offensivo del Napoli, giocatore capace di mettere ordine ed inventare giocate. Riesce a dare un grosso contributo anche in fase passiva, fattore che va sempre tenuto in grande considerazione.

La presenza di Insigne in Napoli-Verona viene messa in dubbio da Gazzetta dello Sport che invita alla cautela. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: