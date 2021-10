Maglia celebrativa per Maradona: ecco la foto e quando sarà indossata

Il Napoli indosserà una maglia celebrativa in onore di Diego Armando Maradona, sul web continua a girare la foto con Lozano. Nella giornata di oggi i profili social del Napoli hanno omaggiato Maradona nel giorno del suo compleanno. Messaggi per ricordare il Pibe de Oro sono arrivati da tutto il mondo, ma non sono mancati anche alcuni messaggi vergognosi contro Maradona.

Ma il Napoli ha intenzione anche di indossa una maglia celebrativa per Maradona e la foto della casacca sta facendo il giro del web. In rete si trova una foto che ritrae Lozano con la maglia con la faccia di Maradona stilizzata. Anche la pagina a Tutela della maglia ha riportato la notizia. La maglietta è sempre quella firmata da Armani.

La maglia celebrativa per Maradona sarà indossata con ogni probabilità il 28 novembre, in occasione della sfida tra Napoli e Lazio. La partita si giocherà tre giorni dopo la data in cui è morto Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre del 2020. Dunque è plausibile che la maglia per celebrare il Pibe de Oro possa essere indossata in quella data. Con il passare del tempo arriva qualche conferma in più, ma al momento non c’è ancora niente di ufficiale.