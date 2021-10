Sky – Mertens in vantaggio su Petagna: le ultime su Osimhen

Dries Mertens titolare nella sfida Salernitana-Napoli ne sono convinti a Sky che punta sul belga prima punta al posto di Osimhen. Il nigeriano si è infortunato durante l’allenamento di rifinitura e non partirà per Salerno. Domani Osimhen si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Intanto dopo il problema muscolare per l’attaccante nigeriano si pensa a chi sarà il sostituto di Osimhen. Petagna e Mertens si giocano un posto da titolare con la Salernitana, con il belga che secondo Sky è favorito sul compagno di reparto. Fino ad ora Mertens ha agito principalmente da trequartista, ma visto il problema ad Osimhen non è escluso che possa giocare nel ruolo di punta centrale come ai tempi di Maurizio Sarri.

Formazione Napoli con la Salernitana

L’ingresso di Mertens dal primo minuto non sarà l’unico cambio del Napoli con la Salernitana. Spalletti ha intenzione di inserire dal primo minuto anche Politano al posto di Lozano, con il messicano che ha giocato titolare con il Bologna. Probabile anche l’ingresso di Zielinski dal primo minuto al posto di Elmas. Difficile che si cambierà qualche in difesa ed a centrocampo. Il grande dubbio riguarda soprattutto il ballottaggio tra Petagna e Mertens. A scioglierlo sarà solo Luciano Spalletti, ma al momento la sensazione è che il belga possa giocare titolare. Non è escluso che i due possano giocare insieme dal primo minuto, ma a quel punto potrebbe restare in panchina Zielinski.