Napoli, Tonelli verso la Sampdoria, intesa vicina tra i due club. De Laurentiis valuta un acquisto sulla corsia mancina. Politano torna a Roma?

De Laurentiis dopo aver investito trentadue milioni di euro (ed aver previsto una spesa di dodici per Rrahmani del Verona, che già si è sottoposto alle visite mediche) il sospetto che serva altro ancora è comparso.

Al Napoli un fluidificante, che dia a Mario Rui la possibilità di rifiatare: ci sarebbe Hysaj, ma lui viaggia su velocità considerevoli a destra. Ghloulam proprio non riesce a rientrare negli standard che una volta invocava Ancelotti e che poi ha anche atteso Gattuso.

Secondo la redazione sportiva di Sky sport 24, il Napoli resta presente sul mercato, ha già chiesto all’Olympiacos di attendere un po’ per verificare se esistano le condizioni per chiudere la trattativa-Tsimikas.

Ne hanno parlato un paio di settimane fa, si sono ripromessi di aggiornarsi, perché anche l’Arsenal si è presentato in qualche modo in Grecia per capire la situazione legata al terzino.

POLITANO TORNA A ROMA?

Tsimikas è il primo della lista, ma cose ne possono succedere: se Politano, che ha un umanissimo attaccamento alla maglia della Roma, decidesse di accettare il Napoli, sarebbe un’opzione che Giuntoli non scarterebbe, anche per preparare l’eredità di Callejon.

Secondo ‘Tele Radio Stereo’ l’ex Sassuolo in questo momento si troverebbe proprio a Roma, probabilmente con l’obiettivo di rimanerci anche per i prossimi anni.

TONELLI ALLA SAMP

Dovremmo essere ormai alle ultime battute per quanto riguarda il passaggio di Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria. Dopo un tira e molla iniziato sin dall’apertura di mercato, i due club sembrano aver quasi trovato l’intesa per il passaggio del calciatore a Genova.

La fumata bianca per Tonelli è attesa tra domani e giovedì. In realtà, resterebbe ancora da limare una piccola distanza tra De Laurentiis e Ferrero. Il Doria e il Napoli hanno trovato l’accordo sulla formula del trasferimento, che sarà un prestito con obbligo di riscatto, ma non sulla cifra: i partenopei chiedono 2,5 milioni, da Corte Lambruschini ne offrono 2.

YOUNES IN USCITA

Il Napoli continua a discutere con il Torino, che si è fatto avanti per Younes, piace e neanche poco, ma è rimasto lì, come idea da coltivare in un affare più ampio, magari facendosi dare il giovane Edera (23) che a Giuntoli è sempre piaciuto.

Younes riflette sulla sua posizione ed è sembrato elettrizzato dalla stima che il Torino gli ha espresso e che un po’ ha fatto breccia nelle sue indecisioni.