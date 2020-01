Younes vicino al Torino. Frequenti incontri tra il direttore sportivo Granata, Bava, e Cristiano Giuntoli. La situazione legata alla cessione di Iago Falque.

Il Torino vuole Younes come sostituto di Iago Falque. I granata vogliono l’esterno d’attacco del Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di sfoltire la rosa, Ghoulam resta in azzurro, notizia confermata anche dal suo agente. In attesa di capire come si evolveranno le situazioni legate a Fabian Ruiz e Llorente, Younes è l’unico certo di lasciare la maglia azzurra.

L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, ha fatto il punto sulla situazione Younes-Torino:

“Molto dipende da Iago Falque, se accetterà l’offerta della Spal. Da mercoledì sera il galiziano riflette, ieri sera i suoi agenti hanno incontrato la Spal per ascoltarne la proposta.

Il Toro aspetta, anche Bonifazi (ha già dato l’ok) è in lista di attesa: l’accordo tra Spal e Torino prevede la cessione del difensore in prestito con obbligo di riscatto e il prestito di Iago, in un affare da tredici milioni. Ieri notte su Falque c’è stato un ritorno del Genoa, sullo sfondo resta la tentazione Dubai”.

La gazzetta ha chiarito anche i dettagli economici della trattativa



“Se dovesse salutare, il Torino si sta comunque cautelando: gli ottimi rapporti tra il d.s. granata Bava e Giuntoli (ieri ci sono stati contatti frequenti tra i due) potrebbero portare a un’operazione di mercato. Il ds del Torino vuole Amin Younes. Il Napoli chiede 1,5 milioni per il prestito, affare possibile con l’inserimento di un diritto di riscatto”.