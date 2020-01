CorSport – Ghoulam resta al Napoli, Younes pronto a dire addio

Ghoulam resta al Napoli, il calciatore vuole giocarsi le sue chance in maglia azzurra. Su Younes ci sono quattro squadre, vuole la Bundesliga.

Le notizie di calciomercato di oggi riferiscono di Ghoulam che resta al Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Faouzi Ghoulam non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio. Null’altro da dichiarare, a dispetto di tutto quanto sta accadendo intorno a lui sin dall’inizio dalla sessione invernale: qualche proposta dalla Francia, un paio di sondaggi a destra e sinistra e poi la conferma. Personale: è Faouzi in persona, a volersi giocare ancora le proprie chance in azzurro.

Chi invece è pronto a dire addio al Napoli è Amin Younes: su di lui quattro squadre tra cui Genoa e Torino. Nelle ultime ore si parla anche di un interessamento del Parma che lo vorrebbero in prestito, ma l’esterno d’attacco preferisce andare via a titolo definitivo. Younes preferisce andare a giocare in Bundesliga, dove ha delle offerte dal mercato.

Ghoulam resta al Napoli, dubbi sul terzino sinistro

Il Napoli continua a sondare il mercato, soprattutto quello dei terzini: Kostas Tsimikas è il primo obiettivo e Cristiano Giuntoli ci sta lavorando. Ghoulam resta al Napoli, ma fisicamente non dà ancora certezze. Il terzino sinistro difficilmente sarà convocato per Napoli-Fiorentina, dato che ieri a Castel Volturno ha lavorato ancora a parte. Ecco perché gli azzurri devono cautelarsi e cercare sul mercato un’alternativa per far rifiatare Mario Rui. Intanto oggi è il giorno di Amir Rrahmani, il difensore del Verona effettuerà la visite mediche dopo firmerà il nuovo contratto con la SSCN. Il Napoli ha pagato Rrahmani 12 milioni di euro più bonus. Discorso ancora in essere per Sofyan Amrabat: la società di De Laurentiis offre 15 milioni al Verona, il calciatore non è ancora convinto dell’offerta azzurra. Ieri, intanto, ha salutato Gaetano che va in prestito alla Cremonese.