Il Napoli ha preso Rrahamani. Al Verona andranno 14 milioni di euro. Rrahmani firmerà un contratto di cinque anni a 1.8 milioni di euro a stagione.

Rrahamani è del Napoli, lo rivela la redazione di sky sport 24. La nuova avventura partenopea del difensore, inizierà soltanto in estate. Fino a giugno Rrahmani rimarrà in Veneto alla corte di Juric per provare a realizzare il sogno europeo con la conquista del sesto posto, ora distante appena quattro punti.

Napoli preso Rrahmani

“Il Napoli ha preso Rrahmani. Domani sosterrà le visite mediche con la società di Aurelio di Aurelio De Laurentiis. Questa l’operazione che il Napoli ha raggiunto per giugno, costerà 14 milioni.

Il Verona ha accettato, così come ha accettato il calciatore la proposta del club azzurro in relazione all’ingaggio. Rrahamani percepirà 1.8 milioni per i prossimi cinque anni.

Si tratta chiaramente di un affare di prospettiva, il Napoli ha anticipato tutte le concorrenti. Domani il calciatore sarà a Villa Stuart per le visite di rito“.

Rrahmani sarà dunque il primo rinforzo per la prossima stagione del Napoli, che ha battuto la concorrenza dell’Inter: all’Hellas andranno 14 milioni di euro per il cartellino, mentre il difensore firmerà un contratto di cinque anni da 1,5 milioni più bonus (fino a 1,8) a stagione. Accordi definiti, domani l’iter delle visite mediche per perfezionare il trasferimento: Rrahmani sarà un giocatore del Napoli.