Bovarone spiega la situazione legata ad Amrabat. Il procuratore si sofferma poi sul Napoli, in particolare su Lobotka, De Laurentiis e Gattuso

Il procuratore Bernardo Brovarone, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte. Bovarone ha parlato in particolar modo di Amrabat e Lobotka.

“Amrabat? La situazione non è ancora chiara: ha già fatto 2 trasferimenti per cui prima di giugno non credo si muoverà. L’obiettivo della Fiorentina è fare uno stadio nuovo e solo dopo proverà ad alzare i ricavi e prendere giocatori importanti.

E’ vero che Gattuso era in parola con Commisso, ma non mi dispiace che non sia venuto alla Fiorentina.

Per quello che so, Gattuso ha rifiutato 20 squadre prima di arrivare a Napoli“.

Bovarone ha poi aggiunto: “Stimo molto De Laurentiis, ma devo ammettere che toglie anche molto e la mezza rivolta è scattata perché ormai c’era la rottura.

I giocatori in scadenza avrebbero tutti voluto rinnovare ed invece il presidente ha sbagliato tenendoli in rosa perché andranno via a zero.

Lobotka è un ottimo giocatore, polivalente, duttile, tosto e farà molto bene al Napoli”.