Doppio colpo da 30 milioni per il Napoli. Giuntoli lavora per rinforzare la rosa di Gattuso. Novità su Tsimikas.

Il Napoli prepara un doppio colpo da 30 milioni. In chiave mercato oggi farà le visite mediche a Roma, Villa Stuart, il difensore centrale kossovaro Amir Rrahmani, 25 anni, che resterà al Verona sino a fine stagione.

Con la stessa formula, scrive la Gazzetta, dovrebbe arrivare in estate pure il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, per un investimento complessivo di 30 milioni.

Il condizionale è d’obbligo visto le «sparate» di procuratori e affini che il d.s. Giuntoli sta cercando di smussare. A fine mese Tonelli andrà alla Samp, definivo.

Può partire in prestito Younes (Torino o Genoa), più difficile che ciò avvenga per Ghoulam. Per questo motivo si è bloccata la trattativa che riguarda il terzino mancino greco Tsimikas dell’Olympiacos.