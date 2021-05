Allegri, Spalletti e Simone Inzaghi sono i tecnici nel mirino del Napoli. La redazione di sky sport 24 ha commentato le voci di mercato in casa Napoli e ha riportato le ultime sul nuovo tecnico dei partenopei:

“Luciano Spalletti è in prima fila. De Laurentiis gli ha già fatto una proposta da 2,5-2,8 milioni di euro d’ingaggio, più eventuali bonus, riscontrando tanta disponibilità da parte del tecnico di Certaldo”.

Sulle voci che vogliono Allegri al primo posto tra le preferenze di Aurelio De Laurentiis la redazione di sky sport ha spiegato:

“Allegri è un nome da tenere in grande considerazione, non ha chiuso le porte al Napoli, De Laurentiis lo contattò prima di prendere Rafa Benitez, i contatti sono proseguiti anche nel corso degli anni, il rapporto è vivo.

Gianluca Di Marzio, ha rivelato un retroscena su Simone Inzaghi e il Napoli: “Lo scorso gennaio quando Gattuso era in crisi di risultati, De Laurentiis telefonò a Simone Inzaghi chiedendogli la sua disponibilità, il mister laziale gli rispose che stava trattando con Lotito per il rinnovo, il rinnovo che per il momento non è ancora arrivato e non è da escludere che il tecnico ora possa rispondere in maniera diversa. In merito alle voci su Galtier, io so che è molto vicino al Nizza”.