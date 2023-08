Napoli Colpito dagli Infortuni: Anguissa e Gollini Fuori, Aggiornamenti su Kvaratskhelia ed Osimhen – Ecco il Report Ufficiale

Nuovi problemi per il Napoli con gli infortuni di Anguissa e Gollini, mentre Kvaratskhelia ed Osimhen proseguono con allenamenti personalizzati.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tegola per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro: André-Frank Zambo Anguissa si è infortunato riportando un risentimento muscolare alla gamba destra. Il centrocampista camerunense ha dato forfait durante l’allenamento mattutino ed è a rischio per i prossimi impegni. Come confermato dal report ufficiale della SSC Napoli. Assente anche che il portiere Pierluigi Gollini che non si è allenato a causa di uno stato influenzale.

Napoli, sui ferma Anguissa

L’ottavo giorno di lavoro dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ha visto la squadra tornare in campo con una prima fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, seguita da lavoro tattico con e senza sagome. Ma le note meno liete non si sono fatte attendere.

I calciatori Khvicha Kvaratskhelia, Coli Saco e Victor Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, segno che la loro condizione fisica richiede attenzione. Mathias Olivera ha effettuato un allenamento personalizzato in campo, mentre Mario Rui, Karim Zedadka e Gianluca Gaetano hanno optato per la piscina.

La situazione degli infortuni rappresenta una sfida per il Napoli, che deve fare i conti con una rosa limitata in un momento cruciale della preparazione. La squadra sta mettendo in atto un piano di allenamento mirato, adattando gli esercizi alle esigenze individuali dei giocatori per garantire una ripresa graduale e sicura.

Questi problemi fisici richiedono un’analisi accurata e un trattamento specialistico per evitare complicazioni future. Il personale medico del Napoli sta lavorando a stretto contatto con il tecnico per assicurare che gli infortuni non influenzino negativamente la preparazione della stagione