Napoli Avanza su Murillo: Offerta Ufficiale Presentata al Corinthians. Ballano 2 milioni

Napoli ha presentato un’offerta ufficiale di 18 milioni di euro per il difensore brasiliano Murillo Santiago Costa dos Santos. Si prevedono incontri con gli agenti e il club è in pole position per assicurarsi il giovane talento.

Calciomercato Napoli. Il Napoli accelera per regalare un nuovo difensore a Rudi Garcia. Nel mirino è finito Murillo, talento brasiliano del Corinthians. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 18 milioni di euro per il giovane centrale.

Una proposta che accontenterebbe il Corinthians, con cui ci sarebbe una distanza minima di circa 2 milioni per chiudere l’affare. Nelle prossime ore, inoltre, gli agenti di Murillo dovrebbero incontrare la dirigenza del Napoli per discutere dell’ingaggio.

Murillo è un profilo gradito a Garcia, che avrebbe richiesto espressamente il suo acquisto. L’arrivo di Verissimo al Corinthians ha poi facilitato la partenza del brasiliano, seguito anche da Siviglia e Fiorentina. Ora però il Napoli sembra essere balzato in pole position, pronto a soddisfare le richieste economiche per assicurarsi il talentuoso difensore sudamericano. Si attendono sviluppi a breve per capire se l’affondo azzurro andrà a segno.