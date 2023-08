CDS – Napoli, obiettivo Murillo dal Corinthians: servono 20 milioni

Il Napoli punta il difensore brasiliano Murillo Santiago dal Corinthians: richiesti 20 milioni di euro, Garcia chiede rinforzi.

Calciomercato Napoli. La ricerca del Napoli per un nuovo difensore centrale sembra concentrarsi su Murillo Santiago Costa dos Santos, 21 anni, emergente stellina del Corinthians e talento più luminoso della scuola di calcio brasiliana.

Dopo l’ufficializzazione del trasferimento di Kim al Bayern Monaco, il Napoli ha aspettato, valutato e riflettuto sulla prossima mossa. Ora sembra che l’obiettivo sia chiaramente definito: il mancino Murillo, considerato il migliore dell’ultimo Brasileirão.

Murillo: Chi è il Talento Brasiliano che piace al Napoli

Murillo ha soltanto 21 anni ma è già noto per la sua forza fisica e il sinistro da centrocampista, non comune per un difensore centrale. Il Corinthians è famoso per produrre difensori centrali di qualità, e Murillo sembra essere l’ultimo di una lunga linea di talenti.

La Trattativa: Napoli – Murillo arriva per 20 Milioni

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa sta prendendo forma. Il club brasiliano ha fissato un prezzo di 20 milioni di euro per il cartellino del difensore. Anche il PSG ha mostrato interesse, ma la trattativa con il Corinthians si è arenata.

L’allenatore del Napoli, Garcia, ha espresso la necessità di un difensore centrale forte e Murillo sembra essere il candidato ideale. Tuttavia, l’adattamento potrebbe non essere facile per un giocatore che viene dall’altra parte del mondo.

Il Futuro di Murillo

Con Murillo in odore di Nazionale brasiliana e il possibile addio di Lozano, il Napoli potrebbe avere bisogno di rafforzare anche la posizione di ala destra. Ma è chiaro che Murillo è il target principale, un giovane con qualità sia fisiche che tecniche, che potrebbe diventare un pilastro della difesa del Napoli negli anni a venire.

Una Scommessa Stimolante

Per portare Murillo da Garcia sarebbe un investimento importante consìiderando che non ha mai giocato in Europa. Se l’accordo andrà in porto, i tifosi azzurri potranno sperare in un nuovo eroe difensivo pronto a dominare il terreno di gioco.

Con il cronometro che va e le trattative in corso, gli occhi del mondo calcistico saranno puntati sul Napoli e sulla sua prossima mossa. Sarà Murillo a indossare la maglia azzurra? Solo il tempo e le trattative potranno dirlo, ma l’entusiasmo è alto e Murillo al Napoli potrebbe diventare una realtà.