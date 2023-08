IL MATTINO – Napoli-Kilman, accelerata per il difensore: chiusura possibile in 48 ore. I dettagli

Il Napoli accelera per Max Kilman del Wolverhampton come rinforzo in difesa: possibile fumata bianca nelle prossime 48 ore con la formula del prestito con obbligo.

Calciomercato Napoli. Il Napoli sembra aver scelto il rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, è Max Kilman del Wolverhampton il profilo più vicino agli azzurri in questo momento.

Dopo la beffa Danso, con il rinnovo last-minute col Lens, il club partenopeo ha virato con decisione sull’inglese. Kilman è balzato in cima alla lista del ds Giuntoli e la trattativa è entrata nel vivo, con la possibilità di una chiusura lampo nelle prossime 48 ore.

La formula discussa è quella del prestito con obbligo di riscatto. I Wolves hanno aperto alla cessione, purché siano soddisfatte le loro richieste economiche, soprattutto per quanto riguarda i bonus. Kilman era comunque una delle prime scelte del Napoli per rinforzare il reparto arretrato.

Dopo aver temporeggiato a lungo, De Laurentiis sembra aver accelerato, consapevole che Garcia ha bisogno quanto prima del nuovo difensore. L’affare Kilman può dunque sbloccarsi a breve, già nelle prossime 48 ore.