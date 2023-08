Il Mattino – Napoli, Kvaratskhelia a rischio per l’esordio col Frosinone: Timore per i legamenti

Kvaratskhelia rischia di saltare la prima di campionato per un trauma distorsivo, da valutare l’interessamento dei legamenti.

ULTIME CALCIO NAPOLI.In casa Napoli c’è apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, uscito malconcio dall’amichevole contro il Girona. Il georgiano ha rimediato un trauma distorsivo che nei prossimi giorni dovrà essere rivalutato per capire se c’è un coinvolgimento dei legamenti.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, al momento, la sua presenza nella prima giornata di campionato contro il Frosinone non è così sicura. Serviranno nuovi esami per scongiurare complicazioni e avere un quadro più chiaro sull’entità dell’infortunio.

Si allunga dunque la lista degli acciaccati in casa azzurra, con Mario Rui, Demme, Elmas, Zielinski, Osimhen e Simeone che hanno avuto problemi fisici tra Dimaro e Castel di Sangro. Si tratta per lo più di affaticamenti dovuti ai carichi di lavoro, ma ora a destare qualche preoccupazione è soprattutto Kvaratskhelia.

Fermarsi in tempo quando arrivano i primi campanelli d’allarme è fondamentale per evitare guai peggiori. Osimhen, ad esempio, ha subito osservato un periodo di riposo precauzionale. L’obiettivo è recuperare tutti per l’esordio in campionato contro il Frosinone, ma la prudenza con Kvaratskhelia è d’obbligo per scongiurare uno stop più lungo. Il Napoli spera di averlo a disposizione per la prima in trasferta, ma la parola d’ordine è cautela.