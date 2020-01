Napoli sfuma Politano, lo scambio con l’Inter lo fa la Roma

Calciomercato Matteo Politano per il Napoli sfuma definitivamente. C’è lo scambio Roma-Inter, ai nerazzurri viene ceduto Leonardo Spinazzola.

Sfuma Matteo Politano al Napoli, va in porto lo scambio tra Roma e Inter con i nerazzurri che lasciano partire l’esterno d’attacco ed avranno Spinazzola. La conferma è arrivata da Gianluca Di Marzio durante lo speciale calciomercato di Sky. Politano è stato avvicinato al Napoli nelle scorse settimane, quando lo scambio Politano-Llorente era stato molto caldo. Ora l’Inter per il ruolo di vice Lukaku ha virato decisamente su Oliver Giroud e con l’uscita di Politano i nerazzurri punteranno dritti sul francese. Proprio Giroud in queste ultime ore è stato avvicinato anche al Napoli. Fernando Llorente, oggi titolare nella sfida di Coppa Italia con il Perugia, è stato schierato titolare ma potrebbe lasciare la Campania in questo mercato di gennaio. Difficile arrivare a Giroud per il Napoli dato che l’Inter è in pole position.

Napoli sfuma Politano. Sfida per Amrabat

Napoli e Inter si incroceranno ancora durante questo calciomercato di gennaio. Sofyan Amrabat è oggetto del desiderio sia della società partenopea, che di quella nerazzurra. Il Napoli ha trovato l’accordo col Verona per Amrabat, ma ha trovato un intoppo con il calciatore a causa della clausola rescissoria. L’entourage di Amrabat non vuole inserirla, mentre il Napoli è deciso ad imporre la clausola. L’Inter sta approfittando di questo momento di impasse per inserirsi nella trattativa ed ha incontrato gli agenti del centrocampista del Verona, ma gli azzurri restano in pole. Per il Napoli sfuma Politano, ma il calciomercato azzurro continua. Quasi fatta per Amir Rrahmani al Napoli, ma si lavora anche per un esterno di difesa. Ci sono voci dalla Cina per Ghoulam, ma in ogni caso il Napoli vuole acquistare un altro terzino sinistro. Cristiano Giuntoli lavora su Tsimikas, ma non sono escluse altre sorprese dell’ultimo minuto.