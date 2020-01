Sky – Fiorentina sorpassa il Napoli per Amrabat, trovato l’accordo

Novità di calciomercato con la Fiorentina che sorpassa il Napoli per Sofyan Amrabat. Da Sky fanno sapere che i viola hanno l’accordo col calciatore.

Tra Amrabat ed il Napoli c’è la Fiorentina. Gianluca Di Marzio durante lo speciale calciomercato di Sky fa sapere che la Fiorentina ha trovato l’accordo con Amrabat. “Potrebbe essere il primo acquisto di giugno dei viola” ha detto Di Marzio. Il Napoli da tempo sta seguendo il calciatore ed ha trovato l’accordo con il Verona, ma nelle ultime ore si è bloccata la trattativa perché gli azzurri vogliono inserire la clausola rescissoria. “La Fiorentina potrebbe aver presentato al calciatore un progetto economico e tecnico migliore, ma è molto vicina ad Amrabat” ha detto Di Marzio. Il Napoli col Verona aveva messo in piedi un doppio accordo quello per Amir Rrahmani, vicino alla chiusa, e quello per Amrabat, poi ha dovuto slegare le due trattative.

La Fiorentina soffia Amrabat al Napoli: le cifre

Per acquistare Sofyan Amrabat servono circa 18 milioni di euro. Questa la cifra che bisogna investire per riuscire a prendere una delle rivelazioni del campionato di Serie A 2019/20. Il centrocampista del Verona piace anche all’Inter ma nelle ultime ore la società viola ha fatto enormi passi avanti. La Fiorentina è pronta a soffiare Amrabat al Napoli, ma prima di poter chiudere l’acquisto deve trovare l’accordo col Verona. Per ora la società di Commisso ha quello con il calciatore, mentre il Napoli da tempo ha trovato l’intesa con gli scaligeri. Bisogna ricordare che avendo giocato già con Bruges e Verona, Amrabat non può cambiare di nuovo squadra e quindi alla Fiorentina, così come al Napoli, il calciatore può andare solo da giugno in poi. Intanto si attende ancora l’ufficialità di Stanislav Lobotka, la società di Aurelio De Laurentiis è pronto ad ufficializzarlo. Questa mattina Lobotka è diventato padre e domani può arrivare l’annuncio ufficiale.