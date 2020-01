Lobotka è diventato papà. La moglie Daniela ha dato alla luce Linda. Lo slovacco oggi firma con il Napoli. De Laurentiis chiude un altro colpo di mercato.

STANISLAV LOBOTKA diventa papà, il centrocampista slovacco ha vissuto la gioia a distanza. Lobotka ha festeggiato la nascita del primo figlio, una femminuccia che ha chiamato Linda.

Lo slovacco ha pubblicato uno scatto su Instagram nel quale racchiudeva tutta la gioia per il lieto evento.

Lobotka, da sabato risiede a Napoli, all’Hotel Vesuvio, dopo la cena con Gattuso e Giuntoli, oggi è atteso al centro tecnico di Castel Volturno per la firma del contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 5 anni.

Il neo papà Lobotka, sarà disponibile per la partita al San Paolo contro la Fiorentina, dopo volerà ad abbracciare la moglie Daniela e la neonata Linda.

Da Lobotka papà al rientro di Mertens.

Ancora una buona notizia in casa Napoli, è previsto per questa sera il rientro di Mertens, dal Belgio. Il problema agli adduttori sembra essere risolto e a partire da domani, “Ciro” potrebbe tornare ad allenarsi a Castel Volturno.

L’arrivo di Lobotka, favorirà il prestito del giovane Gaetano, Cremonese e Frosinone in pole per il talento azzurro. Gaetano contro il Perugia potrebbe giocare per la prima volta titolare.

Per Tonelli, invece, continua la trattativa con la Sampdoria, si discute sull’indennizzo per il prestito oneroso.

De Laurentiis ha chiuso un altro colpo di mercato, nei prossimi giorni sono previste le visite mediche le visite mediche per Rrahmani. Il difensore arriverà la prossima estate dal Verona, per un investimento di 12 milioni più 2 di bonus.

Per Amrabat c’è l’accordo col Verona, non con gli agenti ma i contatti sono frequenti per definire l’affare e battere la concorrenza dell’Inter.