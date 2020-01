Gattuso soddisfatto a metà: “Calo nel secondo tempo. Strumentalizzato su Ancelotti”

Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni alla Rai al termine di Napoli-Perugia terminata con il risultato di 2-0, doppietta di Lorenzo Insigne.

Dichiarazioni di Gennaro Gattuso nel post partita di Napoli-Perugia, con il tecnico del Napoli che alla Rai ha detto: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi nelle ripresa siamo calati fisicamente, facendo troppi errori. Dobbiamo migliorare“. Il Napoli ha battuto per 2-0 il Perugia con la doppietta di Insigne, ma l’allenatore del Napoli non è completamente soddisfatto: “Dobbiamo migliorare nel gioco e non fare più alcuni errori, oggi c’è stata troppa differenza tra il primo e secondo tempo. Dobbiamo migliorare molto sotto questo aspetto“. Gattuso ha parlato anche di Ancelotti e delle presunte critiche che avrebbe rivolto all’ex allenatore del Napoli: “Ho letto che avrei parlato male di Carlo Ancelotti, è falso per me lui è un padre calcistico. Ho semplicemente detto che abbiamo cambiato metodo di gioco“.

Napoli-Perugia: dichiarazioni di Gattuso su Demme e Lozano

Hirving Lozano è stato lanciato dal primo minuto da Gattuso nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Perugia. L’attaccante messicano si è disimpegnato bene, soprattutto nella prima frazione di gioco quando ha guadagnato il primo rigore, poi segnato da Lorenzo Insigne. Gattuso su Lozano ha detto: “Ha fatto una buona partita ma deve trovare continuità di prestazione“. Sull’esordio di Diego Demme, Gattuso ha detto: “E’ un calciatore che gioca a due tocchi sa far girare bene la palla e sicuramente ci darà una grande mano in mezzo al campo. Con il Perugia si è sbilanciato un po’ troppo in avanti, lasciando sguarnita la difesa, deve migliorare da questo punto di vista“. Nessuna dichiarazione sul mercato: “Non mi aspetto nulla” ha detto Gattuso. Analizzando le prossime sfide con Fiorentina e Juventus, Gattuso ha concluso: “Dobbiamo migliorare fisicamente, dare continuità al gioco, troppo spesso non lo facciamo“.