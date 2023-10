Garcia: “Deluso dal risultato, ma contento della performance. Meritavamo un pareggio”

Le parole del tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida con il Real Madrid.

Dopo la sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid allo stadio Maradona, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha espresso la sua delusione per il risultato, ma ha elogiato la performance della sua squadra durante l’incontro. Parlando ai microfoni di SKY Sport, Garcia ha commentato: “Mi è piaciuto molto il secondo tempo, il pareggio era il risultato più giusto”.

Secondo il tecnico, il pareggio avrebbe riflettuto meglio l’andamento della partita: “Risultato giusto? Non penso, sarebbe stato più giusto un pareggio, ma il calcio a volte è così, abbiamo giocato alla pari contro questa grande squadra, non è un problema aver preso in quel modo il primo gol, sbagliare fa parte del gioco, non mi è piaciuto che sull’1-1 ci siamo aperti troppo, in quei casi ti devi ricompattare, non devi farti imbucare dall’avversario che non aspettava altro e infatti abbiamo preso un altro gol”.

Garcia ha elogiato l’atteggiamento aggressivo del Napoli nel secondo tempo: “Mi è piaciuto nel secondo tempo che abbiamo ritrovato un Napoli aggressivo e che poteva vincerla, poi ci sono stati due episodi, c’è un rigore per noi ma anche un fallo su Olivera e secondo me le cose si pareggiano, parliamo solo dell’attitudine della mia squadra ed è stata buona, anche chi è entrato ha portato freschezza per cercare di pareggiarla”.

Sul cambio di Politano, Garcia ha spiegato:” La sostituzione di Politano? L’ho trovato stanco, lo era già alla fine del primo tempo. È entrato Elmas perché Camavinga era ammonito. Nel complesso c’era qualità e freschezza in panchina ed era giusto fare appello alla panchina”.

Infine, Garcia ha mostrato la sua delusione per il risultato finale ma ha lodato la buona prestazione di Ostigard e ha sottolineato l’importanza di capire i momenti chiave del gioco: “Sono deluso dal risultato ma contento per la performance. Ostigard ha fatto una buona gara e un gol, c’è stato un atteggiamento sbagliato di squadra, sull’1-1 bisognava ricompattarsi, i momenti della gara forse vanno capiti di più dai nostri giocatori e dai leader sul campo”.