VIDEO Napoli-Real Madrid, Ostigard porta in vantaggio gli azzurri: 1-0

Il Napoli è passato in vantaggio al minuto XX del match di Champions League contro il Real Madrid. Il gol che ha sbloccato la partita porta la firma di Leo Ostigard, bravo a ribadire in rete dopo una serie di rimpalli in area di rigore.

L’azione è nata da un cross dalla sinistra, con Kepa che ha deviato il pallone sulla traversa. Sulla respinta si è avventato Ostigard che, da pochi passi, ha insaccato per l’1-0 degli azzurri.