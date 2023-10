The Sun: “Orrore a Napoli per il terremoto”. Il tabloid inglese pubblica una fake news, scoppia la polemica

The Sun nella bufera per il titolo esagerato “Orrore del terremoto a Napoli” e la foto fuorviante di macerie dopo la scossa.

NAPOLI. Sta facendo discutere il titolo sensazionalistico scelto dal tabloid inglese The Sun per parlare del terremoto avvertito ieri sera a Napoli alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid.

“Orrore a Napoli per il terremoto” è il titolo che campeggia sulla prima pagina del giornale scandalistico britannico, accompagnato da una foto che ritrae un cumulo di macerie. L’accostamento tra questa immagine e la reale entità del sisma, di magnitudo 4.0 con epicentro a Pozzuoli, è parsa da subito fuorviante e creata ad arte per enfatizzare la notizia.

La foto utilizzata dal Sun, infatti, non rappresenta affatto i danni provocati dal terremoto di ieri, bensì si tratta di una vecchia immagine di una fumarola nella Solfatara di Pozzuoli.

Il titolo eccessivamente drammatico scelto dal tabloid, che parla di “tremori dell’orrore”, sta quindi sollevando molte polemiche sul web e sui social per il suo approccio sensazionalistico a una notizia che andava trattata con maggiore equilibrio e senso di responsabilità.

Il tentativo di ‘The Sun’ di collegare l’evento sismico alla prossima partita di Champions League tra Napoli e Real Madrid ha ulteriormente infiammato gli animi. Il tabloid ha evidenziato i “tremori dell’orrore a poche ore dal match di Champions col Real”, una mossa chiaramente volta a catturare l’attenzione piuttosto che a fornire informazioni accurate.

La fake news ha fatto immediatamente il giro del web, ma questa volta si è ritorta contro il Tabloid britannico, che non ha ancora chiesto scusa a Napoli e ai napoletani per la pessima figura rimediata.

In un’epoca in cui le fake news e l’informazione distorta sono sempre dietro l’angolo, episodi come questo sottolineano l’importanza di una copertura mediatica responsabile e dell’educazione del pubblico sull’importanza di fonti d’informazione affidabili.