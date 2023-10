Scossa di terremoto a Napoli: Attimi di paura in albergo per il Real Madrid

Una scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita anche dalla squadra del Real Madrid alloggiata al Grand Hotel Vesuvio

CALCIO NAPOLI. Napoli è stata colpita ancora una volta da una scossa di terremoto alle 22.08, causando grande preoccupazione tra i residenti. Particolarmente colpita è stata la zona di Agnano, dove sono stati segnalati crolli di calcinacci e intonaco su auto parcheggiate. La Protezione Civile è intervenuta prontamente, assicurando che non ci sono stati danni gravi a persone o proprietà.

Il terremoto, con epicentro a Pozzuoli, ha avuto un impatto particolarmente avvertito nei comuni dell’area flegrea e in vari quartieri di Napoli. Molti residenti hanno segnalato il crollo di calcinacci da edifici, in particolare nella zona di Agnano.

Ma non sono stati solo i napoletani a sentire la scossa. La squadra di calcio del Real Madrid, in città per la partita di Champions League contro il Napoli, ha avvertito il terremoto mentre alloggiava al Grand Hotel Vesuvio. Secondo quanto riferito da OK Diario, una testata spagnola, la scossa è stata avvertita “leggermente” nell’hotel, ma non ha alterato la routine della squadra.

La scossa ha avuto luogo vicino allo stadio Diego Armando Maradona, dove martedì alle 21 il Napoli affronterà il Real Madrid nella Champions League. Testimoni nella zona hanno riferito di aver sentito il terreno muoversi sotto i loro piedi, anche se la scossa non è stata particolarmente forte.

Fortunatamente al momento non si registrano danni alle persone. La città sta lentamente ritornando alla normalità, in attesa di nuovi aggiornamenti da parte dell’INGV su eventuali scosse di assestamento. Le autorità invitano alla calma e a seguire le indicazioni fornite via social e dai media.