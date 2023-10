AS, Kvaratskhelia si racconta: “Real Madrid, Napoli, Osimhen , Spalletti e il sogno. Vi dico tutto”

Alla vigilia della sfida Napoli-Real Madrid in Champions League, Khvicha Kvaratskhelia si racconta in un’intervista esclusiva ad AS.

UEFA Champions League– Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista ad AS alla vigilia della sfida di Champions League tra il suo Napoli e il Real Madrid. Il talento georgiano ha raccontato le sue emozioni nell’affrontare per la prima volta quello che da bambino era il suo sogno.

Il sogno di sfidare il Real Madrid: “Sono cresciuto guardando il Real Madrid in TV. Ora, avrò l’opportunità di sfidare i Blancos in campo. I miei idoli erano Guti e Cristiano Ronaldo. Mi hanno ispirato in ogni aspetto del mio gioco.”

Il rispetto per il Real: “Vinicius, Modric, Bellingham, Kroos… sono tutti giocatori di altissimo livello. Abbiamo un profondo rispetto per loro, ma siamo pronti per la sfida.”

La gratitudine per Spalletti: “Luciano Spalletti ha creduto in me e ha fatto esplodere il mio potenziale. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza.”

L’evoluzione sotto Garcia: “Rudi Garcia sta portando nuove idee e tattiche. Stiamo lavorando duramente per adattarci e sono sicuro che raggiungeremo presto la nostra versione migliore.”

L’amicizia con Osimhen: “Victor è un ragazzo speciale. È sempre lì per supportare, sia in campo che fuori. Lo ringrazio sempre per il suo aiuto.”

Il sogno nel cassetto: “Il mio obiettivo è vincere tutto ciò che è possibile. Ma ho due sogni particolari: vincere una Champions League e rappresentare la Georgia in un Europeo o in un Mondiale.”

Con queste parole, Kvaratskhelia si prepara per la grande sfida contro il Real Madrid, con la speranza di portare il Napoli sempre più in alto.