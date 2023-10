Classifica senza errori arbitrali 2023-2024: VII giornata Serie A

La settima giornata del campionato 2023-2024 di serie A si è conclusa con un bilancio positivo per gli arbitri.Ecco la classifica senza errori arbitrali.

SERIE A. Giornata positiva per gli arbitri. Qualche sbavatura disciplinare è andata in onda a Bergamo e Milano ma le direzioni di Massa (Milan – Lazio) e Chiffi (Atalanta – Juventus) sono state più che sufficienti. Resta solo qualche dubbio sul calcio di rigore assegnato all’Inter in una gara senza storie.

Se la trattenuta in area di rigore di Lovato ai danni di Thuram è punibile col calcio di rigore, e lo è, come da regolamento, sarebbe opportuno che tutte le trattenute fossero valutate e punite con identica sanzione. In proposito si ricorda che per analoghe trattenute non sempre è giunta l’adeguata sanzione.

Classifica senza errori arbitrali VII giornata Serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 18 Inter 16 -2 Milan 18 Milan 16 -2 Fiorentina 14 Napoli 16 +2 Juventus 14 Fiorentina 14 Napoli 14 Atalanta 13 Atalanta 13 Bologna 12 +2 Lecce 11 Lecce 12 +1 Bologna 10 Juventus 11 -3 Frosinone 9 Torino 10 +1 Monza 9 Frosinone 9 Sassuolo 9 Monza 9 Torino 9 Sassuolo 9 Genoa 8 Lazio 8 +1 Roma 8 Verona 8 Verona 8 Roma 7 -1 Lazio 7 Genoa 5 -3 Udinese 4 Salernitana 5 +2 Empoli 3 Empoli 4 +1 Salernitana 3 Udinese 4 Cagliari 2 Cagliari 2

