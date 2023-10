Napoli-Real Madrid: Tornelli aperti alle 18:00, l’invito del club ai tifosi

In vista della sfida di Champions contro il Real Madrid, la SSC Napoli comunica l’orario di apertura dei tornelli e invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo.

CALCIO NAPOLI. La sfida tra Napoli e Real Madrid, valida per la Uefa Champions League, sta per arrivare e l’attesa è palpabile. La partita, prevista per domani alle ore 21:00, vedrà un afflusso significativo di tifosi, motivo per cui la SSC Napoli ha rilasciato alcune importanti comunicazioni.

Per garantire un ingresso sicuro e ordinato, la società ha annunciato che i tornelli dello Stadio Diego Armando Maradona apriranno alle ore 18:00. Questo consentirà di effettuare tutti i controlli di sicurezza previsti dalla legge e di garantire un’esperienza fluida e senza intoppi per tutti gli spettatori.

La SSC Napoli ha inoltre sottolineato l’importanza di acquistare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali. I tifosi possono acquistare i loro biglietti online sul sito di Ticketone o presso i punti vendita Ticketone abilitati. Questa raccomandazione mira a prevenire l’acquisto di biglietti contraffatti, per cui la società declina ogni responsabilità.

Inoltre, in risposta al crescente problema della contraffazione dei biglietti, la SSC Napoli ha annunciato che verranno intensificati i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso dello stadio nelle prossime gare.

Il club ha anche esortato i tifosi a contribuire a creare un’atmosfera positiva e rispettosa, evitando l’uso di fumogeni, petardi e altri materiali pirotecnici. Si ricorda inoltre ai tifosi di rispettare il regolamento d’uso dello stadio e il codice di condotta della SSC Napoli, garantendo la sicurezza di tutti lasciando libere le scale e le vie di fuga.

La SSC Napoli invita tutti i suoi tifosi a prendere parte a questa serata di sport con passione e rispetto, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti.