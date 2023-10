Trombetti: “De Laurentiis ha fatto una mossa intelligente che in pochi hanno notato”

Guido Trombetti, matematico e accademico, ha parlato del momento del Napoli esaltando una mossa di Aurelio De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI. Guido Trombetti, noto accademico e matematico, ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli e sul suo presidente, Aurelio De Laurentiis, durante un’intervista a Radio Marte, condotta da Gianluca Gifuni.

Trombetti ha esordito parlando della condizione atletica del Napoli: “Da due incontri a questa parte, la squadra ha mostrato una forma atletica invidiabile. Questo ha permesso di evidenziare la vera forza del Napoli, che vedo in lotta per lo scudetto con Juve, Inter e Milan fino all’ultimo.”

Sul fronte delle statistiche, Trombetti ha espresso scetticismo, sottolineando come i numeri possano essere fuorvianti. Ha citato l’esempio di Ancelotti, che ha battuto il Napoli 9 volte su 12, ma con squadre di calibro superiore.

Guardando ai giocatori chiave del Napoli, Trombetti ha elogiato Kvara, Osimhen, Zelinski e Lobotka, sottolineando come, quando sono in forma, rappresentano una minaccia per qualsiasi avversario. “Con questi giocatori al top, domani potrebbe davvero succedere di tutto,” ha affermato.

Ma il punto focale dell’intervista è stato il ruolo di De Laurentiis e i suoi recenti tweet. Trombetti ha sottolineato come il presidente abbia compreso l’importanza di colmare il divario tra la società e la squadra, soprattutto in assenza di Giuntoli. “De Laurentiis ha fatto bene ad accompagnare la squadra, sia fisicamente che con le sue dichiarazioni,” ha concluso Trombetti, sottolineando l’importanza di una leadership forte e presente.