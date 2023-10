Bargiggia: “Osimhen resta al Napoli fino a giugno, nuova plusvalenza per ADL”

Bargiggia fa il punto sul futuro di Victor Osimhen: “ADL mette in conto di cederlo a cifra inferiore, ma farà plusvalenza”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen non lascerà il Napoli a gennaio. Ne è sicuro il giornalista Paolo Bargiggia, che fa il punto sul futuro del bomber nigeriano. Intervenuto a Il Processo, Bargiggia esclude una partenza immediata.

“ADL non lo cederebbe mai a stagione in corso. Penso che il patron abbia messo in conto di cederlo in estate a una cifra inferiore a quella che avrebbe potuto ottenere” è l’analisi del giornalista. Che motiva: “Incasserà comunque una plusvalenza”.

Dunque, dopo le incomprensioni delle ultime settimane, Osimhen proseguirà la sua avventura in azzurro almeno fino a fine stagione. Poi in estate sarà probabile l’addio, con De Laurentiis che punterà a monetizzare dopo l’investimento importante fatto nel 2020.

Osimhen intanto continua a segnare, mettendo da parte le polemiche. Il club vuole tenerselo stretto fino a giugno, poi si vedrà. L’attaccante ha mercato, ma per ora il suo futuro è ancora a Napoli.