Osimhen chiude il caso: “Le accuse di razzismo sono false, il mio amore è per Napoli è incrollabile”

Victor Osimhen smentisce le accuse di razzismo rivolte ai napoletani e ribadisce il suo profondo legame con il Napoli e la sua gente.

CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen mette a tacere le polemiche degli ultimi giorni con una dichiarazione d’amore al Napoli via social. Dopo il caso scaturito dal discusso video pubblicato su TikTok, l’attaccante nigeriano ha ribadito su Instagram il profondo legame con la città e i tifosi.

“Venire a Napoli nel 2020 è stata una decisione meravigliosa. Il popolo napoletano mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana.” ha scritto Osimhen. Respingendo poi con fermezza le accuse di razzismo: “Sono completamente false”.

Il centravanti ha poi voluto sottolineare il suo impegno in campo e l’amore per la maglia azzurra: “La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio.”

Concludendo il suo messaggio, Osimhen ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo periodo difficile: “Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, te ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre.”

Il post si conclude con la foto di Osimhen che bacia lo stemma del Napoli, avvolto nella bandiera della Nigeria. Un messaggio chiaro per mettere a tacere ogni polemica e ribadire la totale dedizione alla maglia azzurra.