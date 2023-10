LIVE Napoli-Real Madrid, cancelli aperti alle 18, afflusso regolare allo stadio: Probabili formazioni e diretta streaming

LIVE Napoli-Real Madrid, la diretta del match di Champions, formazioni, tabellino e diretta streaming della gara del Maradona.

CALCIO NAPOLI. Le luci dello stadio Maradona di Napoli si accendono per una delle notti più attese della Champions League 2023/2024: Napoli contro Real Madrid per la seconda giornata del Girone C. Uno scontro che vede il ritorno dell’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ora al timone dei Blancos.

Dopo una vittoria convincente contro il Braga, i partenopei si presentano all’appuntamento con il morale alto, sperando di ripetere una performance simile contro il colosso spagnolo. Il Real Madrid, sotto la guida di Ancelotti, non è da meno. La squadra madrilena ha ottenuto una sofferta vittoria contro l’Union Berlino al Bernabeu, mostrando ancora una volta la sua abilità nel portare a casa i tre punti nei momenti cruciali.

Il ritorno di Ancelotti a Napoli è senza dubbio uno degli elementi più affascinanti della partita. Ancelotti, che ha allenato gli azzurri per due stagioni, detiene un posto speciale nei cuori dei tifosi napoletani, rendendo questo incontro ancora più emozionante.

DOVE VEDERE NAPOLI-REAL MADRID IN STREAMING

La partita di Champions tra Napoli e Real Madrid sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, NOW (la piattaforma on demand di Sky) e Sky Go, il servizio che Sky riserva ai propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-REAL MADRID

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti.