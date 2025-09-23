Napoli-Pisa 3-2, gli highlights: gol, emozioni e brividi fino al 96’
Gli azzurri restano primi da soli: guarda le immagini della vittoria sofferta al Maradona.
Una partita spettacolare, ricca di gol ed emozioni fino all’ultimo istante. Al Maradona il Napoli piega il Pisa 3-2 e resta in vetta alla classifica in solitaria. Decidono i gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca, con il Pisa che risponde su rigore con Nzola e nel finale con Lorran, tenendo i tifosi azzurri col fiato sospeso fino al 96’.
Negli highlights della gara riviviamo tutti i momenti chiave:
l’assist di Spinazzola e la prima rete in azzurro di Gilmour;
il rigore trasformato da Nzola che riapre i giochi;
la prodezza di Spinazzola con un destro all’angolino;
il gol spettacolare di Lucca, ex di turno;
l’assalto finale del Pisa con la rete di Lorran che ha fatto tremare il Maradona.
Una vittoria sofferta, ma fondamentale, che consegna a Conte il primato in classifica prima della sfida di San Siro contro il Milan.