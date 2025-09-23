23 Settembre 2025

Napoli-Pisa 3-2, gli highlights: gol, emozioni e brividi fino al 96’

redazione 23 Settembre 2025
Gli azzurri restano primi da soli: guarda le immagini della vittoria sofferta al Maradona.

Una partita spettacolare, ricca di gol ed emozioni fino all’ultimo istante. Al Maradona il Napoli piega il Pisa 3-2 e resta in vetta alla classifica in solitaria. Decidono i gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca, con il Pisa che risponde su rigore con Nzola e nel finale con Lorran, tenendo i tifosi azzurri col fiato sospeso fino al 96’.

Negli highlights della gara riviviamo tutti i momenti chiave:

l’assist di Spinazzola e la prima rete in azzurro di Gilmour;

il rigore trasformato da Nzola che riapre i giochi;

la prodezza di Spinazzola con un destro all’angolino;

il gol spettacolare di Lucca, ex di turno;

l’assalto finale del Pisa con la rete di Lorran che ha fatto tremare il Maradona.

Una vittoria sofferta, ma fondamentale, che consegna a Conte il primato in classifica prima della sfida di San Siro contro il Milan.

