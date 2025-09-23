23 Settembre 2025

Napoli, Conte avvisa: «Anno più complesso, servono pazienza e rischi»

redazione 23 Settembre 2025
Napoli, Conte avvisa: «Anno più complesso, servono pazienza e rischi»

Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: l’allenatore analizza la vittoria col Pisa, il primo gol di Lucca e guarda già alla sfida di San Siro col Milan.

Belle notizie dalla classifica, dalla marcia in campionato e dalla striscia di sedici risultati utili consecutivi, ma anche qualche preoccupazione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli esce vittorioso dal 3-2 col Pisa ma rischia di perdere Buongiorno, uscito all’81’ per un risentimento muscolare da valutare in vista della trasferta contro il Milan.

Conte ha analizzato la situazione senza nascondere le difficoltà: «Primi da soli? Eravamo già in testa, ma partire con quattro vittorie non è mai semplice. Ci dà soddisfazione, ma voglio ribadire un concetto: il nostro è un anno complicato. Abbiamo inserito tanti calciatori che vengono da altre realtà e servirà pazienza. Se metti nove giocatori nuovi, significa che hai messo mezza squadra, e le difficoltà le troverai».

Lucca e i nuovi innesti

Il primo gol di Lucca in azzurro rappresenta una delle notizie più liete. «Sono contento per lui, lavora tanto ed è molto serio – ha detto Conte – ma viene da un’altra realtà e deve adattarsi al livello. Sarà mio compito aiutarlo a migliorare». Come ricorda ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha sottolineato l’importanza di crescere giorno dopo giorno anche attraverso gli allenamenti, a contatto con compagni di grande spessore.

Il tema mercato è ricorrente: «Abbiamo fatto un mercato importante a livello numerico – ha spiegato Conte – ma i grandi giocatori costano cinquanta, sessanta milioni. Noi abbiamo investito in media quindici-venti milioni a calciatore». Una considerazione che, come sottolinea Mandarini nel suo servizio per il Corriere dello Sport, fotografa bene la filosofia del club in questa fase di rinnovamento.

Verso San Siro: il big match con il Milan

Adesso la testa va a San Siro. «Il Milan ha fatto la Champions e ha una rosa strutturata, cosa che noi non abbiamo. È la realtà dei fatti. Noi dobbiamo solo lavorare, pedalare a testa bassa», ha dichiarato Conte, proiettandosi sul confronto diretto con Allegri. Una sfida al vertice, dal sapore antico e moderno insieme: due tecnici vincenti, due cicli diversi che si intrecciano.

Come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte si affiderà alla formazione titolare: Rrahmani pronto a rientrare dall’inizio, Anguissa e Lobotka di nuovo in mezzo, Spinazzola confermato a sinistra, mentre in porta resta vivo il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic.

Altro

4c6749ac0f

Corriere dello Sport: “Spinazzola, rinascita azzurra: gol, corsa e leadership al Maradona”

redazione 23 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (6)

Corriere dello Sport: “La notte del sorpasso”

redazione 22 Settembre 2025
Il retroscena di Insigne sullo scudetto del Napoli e Spalletti

Napoli, retroscena su Insigne: De Laurentiis disse no al ritorno

redazione 21 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-21 104653

Napoli–Pisa, 34 anni dopo: il giorno in cui Diego lasciò la 10 a Zola

redazione 21 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (8)

Gazzetta dello Sport: “Nuovo Napoli. Conte cambia ancora”

redazione 20 Settembre 2025
a504fc6f5d

Politano, un leone all’Etihad: la sua notte tra sacrificio e cuore

redazione 19 Settembre 2025

Ultimissime

Screenshot 2025-09-23 064527

Napoli-Pisa 3-2, gli highlights: gol, emozioni e brividi fino al 96’

redazione 23 Settembre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Napoli, Conte avvisa: «Anno più complesso, servono pazienza e rischi»

redazione 23 Settembre 2025
4c6749ac0f

Corriere dello Sport: “Spinazzola, rinascita azzurra: gol, corsa e leadership al Maradona”

redazione 23 Settembre 2025
6a90de573e

Corriere dello Sport: “Napoli, vittoria sofferta: Pisa piegato 3-2, Conte resta in vetta solitaria”

redazione 23 Settembre 2025
Sinner

DRIN-DRIN, suona il citofono a casa Sinner: è la Guardia di Finanza | Le tasse lo stanno rovinando

Marco Fanfani 22 Settembre 2025