Corriere dello Sport: “Spinazzola, rinascita azzurra: gol, corsa e leadership al Maradona”
Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport: il terzino è tornato protagonista con il Napoli, decisivo contro il Pisa.
Leonardo Spinazzola, 32 anni, ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Lo racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, evidenziando come Conte punti su di lui con continuità, preferendolo a Olivera e aspettando ancora Gutierrez. «Leonardo Spinazzola is back», scrive Palliggiano, ricordando la versione scintillante del terzino che aveva incantato a Euro 2020 prima del grave infortunio.
Contro il Pisa, Spinazzola ha offerto una prestazione totale: intensità, strappi continui sulla fascia e la capacità di annullare l’avversario diretto Leris per quasi tutta la partita. «Terzino attaccante, terzino a tutta fascia», lo definisce ancora il Corriere dello Sport, sottolineando come abbia saputo combinare fase difensiva e offensiva con lucidità e qualità.
L’assist e il gol che hanno cambiato la partita
Il primo acuto è arrivato con l’assist che ha propiziato il gol di Gilmour: un’incursione a sinistra, il passaggio verso lo scozzese e poi la magia di Billy, che ha finalizzato con un sinistro deviato. Poco dopo, un’altra giocata poteva trasformarsi in assist, se Politano non avesse sprecato da buona posizione.
Il momento chiave, però, è stato il gol personale: partenza palla al piede da trenta metri, dribbling su Marin e conclusione precisa all’angolino basso. «Un colpo da campione», scrive ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, ricordando come fosse soltanto la sua seconda rete con il Napoli, a più di un anno dall’acuto contro la Roma all’Olimpico. L’esultanza al Maradona, questa volta, è stata liberatoria: corsa a braccia larghe alla Fabio Grosso 2006, abbraccio ai compagni e dedica alla famiglia.
Il gruppo, le difficoltà e la rinascita
Spinazzola è diventato un punto di riferimento anche nello spogliatoio. Sempre sorridente, disponibile e capace di fare gruppo, come evidenzia Palliggiano nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport. Eppure, meno di un anno fa, era vicino all’addio: valutava di lasciare Napoli a gennaio, salvo poi restare convinto anche dalle parole di Conte. Una scelta che oggi appare vincente.
Il terzino non ha dimenticato il lungo calvario seguito all’infortunio del 2021. «Tre punti importantissimi, siamo in testa ma sappiamo che c’è ancora tanta strada», ha dichiarato a fine partita. Poi l’autocritica: «Sul 3-1 era finita, loro avevano mollato. Un nostro regalo ha riaperto tutto: superficialità che non deve più accadere». Mentalità da leader, come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport: la rinascita di Spinazzola passa dalla corsa, dalla maturità e dalla voglia di essere protagonista.