Corriere dello Sport: “Napoli, vittoria sofferta: Pisa piegato 3-2, Conte resta in vetta solitaria”
Il racconto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: la capolista vince la quarta di fila, ma concede troppo nel finale.
La cronaca del 3-2 contro il Pisa porta la firma di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che descrive una partita intensa, piena di colpi di scena e con un Napoli capace di conquistare il primato in solitaria nonostante le difficoltà. «La capolista se ne va – scrive Mandarini – ma più che una fuga si tratta di un primo strappo». I tre punti arrivano al termine di una gara sofferta fino al 96’, con errori difensivi e un finale da brividi, soprattutto dopo il gol di Lorran che ha riacceso le speranze del Pisa.
Il Napoli di Conte, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, reagisce dopo la sconfitta in Champions con il City, inanellando la quarta vittoria consecutiva e il sedicesimo risultato utile di fila, primato nei top cinque campionati europei. «Un bicchiere mezzo pieno – evidenzia Mandarini – con gli azzurri capaci di mantenere l’imbattibilità nonostante i due gol subiti». Un dato non trascurabile, visto che si tratta delle prime reti concesse in campionato e che arrivano contro un Pisa ultimo in classifica ma mai arrendevole.
Il Pisa sorprende, Napoli si affida ai colpi dei singoli
Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Pisa ha costretto i campioni a una partita complicata, con un possesso azzurro che ha superato anche il 63% ma senza mai trasformarsi in dominio assoluto. Gilardino ha schierato un 5-3-2 aggressivo, capace di imbrigliare McTominay e De Bruyne, e di contenere un Hojlund troppo isolato. La differenza l’hanno fatta le invenzioni sulle corsie laterali: Spinazzola in particolare ha inciso sia in fase di costruzione che di finalizzazione, fino al gran gol che ha riportato avanti il Napoli.
Non sono mancati gli episodi da moviola: un contatto tra Di Lorenzo e Akinsanmiro ha fatto infuriare i toscani, già contrariati per una decisione precedente su un presunto tocco di mano di De Bruyne. Poi il rigore trasformato da Nzola ha riaperto i giochi, riportando il Pisa in parità.
Decisivi i subentrati: Spinazzola e Lucca firmano la fuga
La svolta è arrivata dalla panchina. Lo evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, raccontando l’impatto devastante di Spinazzola e soprattutto di Lucca, ex di turno, autore del gol che ha spaccato la gara con un destro imprendibile a pochi minuti dal suo ingresso. «Un colpo da sogno – sottolinea Mandarini – che ha infiammato il Maradona e consolidato il primato degli azzurri».
Il 3-2 finale, firmato anche dal primo gol in azzurro di Gilmour e dalla rete di Elmas, lascia il Napoli a +2 sulla Juve e a +3 su Roma e Milan, prossimo avversario a San Siro. La corsa scudetto entra nel vivo: Conte può sorridere per la classifica, ma dovrà riflettere sugli eccessivi rischi corsi nel finale.