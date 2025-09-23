QUESTA È VIOLENZA SESSUALE: Gasperini convocato in Tribunale | Il carcere non glielo toglie nessuno
Una situazione delicata, che potrebbe coinvolgere l’attuale allenatore della Roma. Aggiornamenti sono attesi.
La violenza sessuale è uno dei reati più gravi previsti dal codice penale italiano. Si configura quando una persona costringe un’altra, con violenza, minaccia o abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali senza consenso. La legge tutela in maniera assoluta la libertà e l’integrità della persona, considerandola un bene indisponibile e non negoziabile.
Dal punto di vista legale, le pene sono molto severe: chi commette violenza sessuale rischia la reclusione da 6 a 12 anni. Se il reato è aggravato – ad esempio perché commesso su minori, da più persone insieme o con l’uso di armi – le pene possono aumentare sensibilmente, arrivando fino a 20 anni.
La normativa italiana non richiede che ci sia violenza fisica evidente: basta l’assenza di consenso, espresso o implicito, per far scattare la configurazione del reato. Anche situazioni di forte squilibrio psicologico, economico o lavorativo possono rientrare nell’ambito dell’abuso. La legge, inoltre, prevede misure cautelari immediate, come l’allontanamento dell’indagato o la custodia in carcere.
Sul piano processuale, la vittima può contare su tutele specifiche: dall’assistenza legale gratuita alla protezione durante le fasi del processo. La denuncia rimane un atto fondamentale per attivare la giustizia, ma è bene sottolineare che il reato di violenza sessuale non si estingue con il ritiro della querela, trattandosi di un delitto perseguito d’ufficio.
L’episodio al ristorante
Durante una cena al ristorante Stellina Garbatella, Gian Piero Gasperini è stato protagonista involontario di un episodio che ha rapidamente fatto il giro del web. Alcuni tifosi lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto una foto ricordo. Nel momento dello scatto, però, un uomo – probabilmente il compagno della donna accanto a lui – ha palpato il seno della signora, gesto che non è passato inosservato.
La scena, immortalata e diffusa online, ha destato grande clamore e suscitato discussioni non solo tra i tifosi ma anche tra chi sottolinea la gravità di certi comportamenti, soprattutto se avvengono in pubblico e in contesti apparentemente innocui come un incontro sportivo.
Possibili risvolti legali
In caso di denuncia da parte della donna, l’episodio potrebbe assumere contorni giudiziari rilevanti. La palese mancanza di consenso configurerebbe un atto di violenza sessuale, con conseguenze legali pesanti per l’autore del gesto.
Non va escluso che, nell’ambito di un eventuale procedimento, lo stesso Gasperini – presente al momento dei fatti – possa essere chiamato in tribunale a testimoniare. Una possibilità che evidenzia quanto un episodio apparentemente marginale possa trasformarsi in una vicenda giudiziaria di grande risonanza.