Napoli, Lozano recupera: con il Venezia sarà convocato

Hirving Lozano convocato per Napoli-Venezia. E’ questa una delle buone notizie che arrivano dall’infermeria per Luciano Spalletti. L’attaccante messicano si era infortunato gravemente con la sua Nazionale mentre disputava la Gold Cup. L’impatto con il portiere avversario era stato così violento da far preoccupare tutti. Fortunatamente il giocatore ha recuperato abbastanza in fretta. Anche le recenti visite svolte dal dottor Alfredo Bucciero alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, hanno confermato l’assenza di ogni complicazione.

Lozano ha potuto svolgere il ritiro a Castel di Sangro con il Napoli e quindi sarà anche convocato per la sfida con Napoli-Venezia, secondo quanto scrive Il Mattino. Il giocatore andrà sicuramente in panchina. Sulla fascia destra agirà Politano. In questi giorni saranno valutate anche le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ieri ha accusato una infiammazione al ginocchio destro. Sono giorni movimentati per l’attaccante napoletano al centro di tantissime voci di calciomercato. Luciano Spalletti spera di poterlo tenere ancora in rosa, ma molti club lo stanno cercando, anche se nessuna offerta ufficiale è arrivata al Napoli. Insigne ha un contratto in scadenza nel 2022 e questo fa gola ai top club, che meditano la possibilità di prendere il giocatore a parametro zero.

Leggi anche: